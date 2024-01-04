Британия планирует возобновить производство гаубиц М777 из-за войны в Украине – FT
Британская компания BAE Systems планирует возобновить производство компонентов для гаубиц М777. Это связано с войной в Украине и спросом на артиллерийское вооружение, сообщило издание Financial Times, цитируя заявление компании.
По данным издания, компания подписала первоначальное соглашение на сумму $50 млн с армией США, чтобы дать толчок новой программе, пока они дорабатывают детали более широкого контракта.
Компания намерена сотрудничать с поставщиками как в Великобритании, так и в США для производства основных титановых конструкций M777, составляющих ядро оружия, причем первые детали, как ожидается, будут поставлены в 2025 году.
BAE Systems отметила значительный рост глобального интереса к этому оружию со стороны стран Европы, Азии и США с момента начала войны в Украине в феврале 2022 года.
"США, Канада и Австралия предоставили M777 Украине, где они доказали свою высокую эффективность против сил российского вторжения", – говорится в материале.
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Сейчас более 1250 гаубиц M777 находятся на вооружении сухопутных войск Австралии, Канады, Колумбии, Индии, Саудовской Аравии, Украины и США, а их первое боевое применение состоялось на войне в Афганистане, отметили в издании.
Немецкая гаубица Panzerhaubitze 2000 и французская гаубица Caesar также были развернуты в Украине. BAE Systems заявила: она ожидает, что новый контракт и обновленная производственная линия для производства запчастей приведут к заказам на целые пушки.
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Также компания надеется, что новый контракт и обновленная производственная линия компонентов будут способствовать заказам на комплектные гаубицы M777. Издание отметило, что хотя основное производство осуществляется в Британии, сборка часто происходит в США.
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