Британия планирует возобновить производство гаубиц М777 из-за войны в Украине – FT

Крупнейший оборонный подрядчик Великобритании подписал первичное соглашение с армией США на поставку запасных частей для гаубиц М777, пишет FT

ВСУ применяют гаубицу М777 на позициях в Харьковской области (Фото: EPA)

Британская компания BAE Systems планирует возобновить производство компонентов для гаубиц М777. Это связано с войной в Украине и спросом на артиллерийское вооружение, сообщило издание Financial Times, цитируя заявление компании.

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По данным издания, компания подписала первоначальное соглашение на сумму $50 млн с армией США, чтобы дать толчок новой программе, пока они дорабатывают детали более широкого контракта.

Компания намерена сотрудничать с поставщиками как в Великобритании, так и в США для производства основных титановых конструкций M777, составляющих ядро оружия, причем первые детали, как ожидается, будут поставлены в 2025 году.

BAE Systems отметила значительный рост глобального интереса к этому оружию со стороны стран Европы, Азии и США с момента начала войны в Украине в феврале 2022 года.

"США, Канада и Австралия предоставили M777 Украине, где они доказали свою высокую эффективность против сил российского вторжения", – говорится в материале.

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ВСУ применяют гаубицу М777 (Фото: EPA)

Сейчас более 1250 гаубиц M777 находятся на вооружении сухопутных войск Австралии, Канады, Колумбии, Индии, Саудовской Аравии, Украины и США, а их первое боевое применение состоялось на войне в Афганистане, отметили в издании.

Немецкая гаубица Panzerhaubitze 2000 и французская гаубица Caesar также были развернуты в Украине. BAE Systems заявила: она ожидает, что новый контракт и обновленная производственная линия для производства запчастей приведут к заказам на целые пушки.

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Также компания надеется, что новый контракт и обновленная производственная линия компонентов будут способствовать заказам на комплектные гаубицы M777. Издание отметило, что хотя основное производство осуществляется в Британии, сборка часто происходит в США.

СПРАВКА. 155-мм полевая гаубица M777 разрабатывалась еще в начале 1980-х годов предприятием Vickers, которое позже объединилось с ВАЕ System. Большая часть веса гаубицы M777 приходится на два основных узла: люлька и ствол пушки. Большая часть из всех изготовленных гаубиц находится на вооружении армии США и Корпуса американской пехоты. 155-мм полевая гаубица M777 разрабатывалась еще в начале 1980-х годов предприятием Vickers, которое позже объединилось с ВАЕ System. Большая часть веса гаубицы M777 приходится на два основных узла: люлька и ствол пушки. Большая часть из всех изготовленных гаубиц находится на вооружении армии США и Корпуса американской пехоты.

9 сентября 2023 года британская оборонная компания BAE Systems может за несколько месяцев наладить в Украине выпуск запчастей для буксированных гаубиц L119 калибра 105 мм.

24 октября сообщалось, что Укроборонпром и Rheinmetall создали совместное предприятие для обслуживания и ремонта западной техники.

4 декабря крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказы на поставку Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на сумму около 142 млн евро.

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