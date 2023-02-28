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Британия: Потеря Россией самолета А-50 в Мачулищах важна и ограничит ее воздушные операции

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 08:57
Британия: Потеря Россией самолета А-50 в Мачулищах важна и ограничит ее воздушные операции - Фото
Фото: t.me/Hajun_BY

Потеря Россией военного самолета А-50 имеет важное значение и еще больше ограничит ее воздушные операции. Об этом говорится в сводке британской разведки утром 28 февраля.

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В британской разведке напомнили историю об ударе беспилотниками, который был нанесен 26 февраля по беларускому аэродрому в Мачулищах и предполагаемому повреждению самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

"26 февраля 2023 года беларуская партизанская группа ByPol и лидеры оппозиции в изгнании сообщили, что A-50 MAINSTAY получил повреждения в результате атак беспилотных летательных аппаратов на авиабазе Мачулищи. ByPol сообщил о двух взрывах и повреждении передней и средней частей A-50 MAINSTAY, а также антенны радара", – говорится в сообщении.

Британцы отмечают, что эта информация официально не подтверждена, но подчеркивают ее важное значение.

"Потеря A-50 MAINSTAY будет иметь большое значение, поскольку он играет решающую роль для российских воздушных операций в обеспечении картины воздушного боя. Это, вероятно, оставит в строю шесть действующих А-50, что еще больше ограничит российские воздушные операции", – заявили в британской разведке.

  • 26 февраля общественная организация бывших беларуских силовиков BYPOL сообщила о взрывах на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском. Согласно сообщению, в результате взрывов был поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.
  • По данным Беларускі Гаюн, целью атаки был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ.
  • Глава BYPOL Александр Азаров сообщил изданию NashaNiva, что беларуские партизаны причастны к диверсии в Мачулищах. Они якобы атаковали самолет с помощью двух дронов. После проведения операции партизаны, по словам Азарова, покинули Беларусь.
  • У Путина отказались комментировать взрывы в Мачулищах, Минск молчит.
  • В Воздушных силах ВСУ назвали информацию о повреждении А-50 хорошей новостью, но считают, что это не повлияет на атаки РФ.

Читайте также: "Точно не полетит". Глава ByPol рассказал подробности атаки на самолет А-50 в Мачулищах

Наталія Медведєва
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война беларусь самолет британская разведка мачулищи а-50
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