UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британия: Путин может освободить осужденных из группы Вагнера. Это станет проблемой для РФ

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 09:13
Британия: Путин может освободить осужденных из группы Вагнера. Это станет проблемой для РФ - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

В ближайшее время диктатор Владимир Путин может помиловать и освободить заключенных, которых вербовали в террористическую группу Вагнера. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Разведчики заявляют, что в ближайшие недели осужденных могут освободить, так как пик вербовки пришелся на осень 2022 года, когда заключенным предлагали смягчение приговора после шести месяцев "службы". 

Отмечается, что хотя примерно половина завербованных заключенных, вероятно, были убиты или ранены, данные из РФ говорят о том, что Вагнер выполняет свое обещание освободить выживших. 

Британцы пишут, что удостоверения, выданные освобожденным заключенным, были утверждены указами Путина, однако запрет на вербовку новых заключенных усугубит кадровые проблемы. 

Внезапный приток зачастую насильственных правонарушителей с недавним и часто травмирующим боевым опытом, вероятно, станет серьезной проблемой для российского общества военного времени, резюмировали в сводке.

Ранее разведка сообщала, что Пригожин все еще входит в окружение Путина и сохраняет свое влияние в РФ.

Читайте также: Пригожин не руководит отрядами ЧВК Вагнера, он обеспечивает пиар и финансирование – ГУР

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
группа вагнера война владимир путин евгений пригожин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 