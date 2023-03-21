Британия: Путин может освободить осужденных из группы Вагнера. Это станет проблемой для РФ

В ближайшее время диктатор Владимир Путин может помиловать и освободить заключенных, которых вербовали в террористическую группу Вагнера. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что в ближайшие недели осужденных могут освободить, так как пик вербовки пришелся на осень 2022 года, когда заключенным предлагали смягчение приговора после шести месяцев "службы".

Отмечается, что хотя примерно половина завербованных заключенных, вероятно, были убиты или ранены, данные из РФ говорят о том, что Вагнер выполняет свое обещание освободить выживших.

Британцы пишут, что удостоверения, выданные освобожденным заключенным, были утверждены указами Путина, однако запрет на вербовку новых заключенных усугубит кадровые проблемы.

Внезапный приток зачастую насильственных правонарушителей с недавним и часто травмирующим боевым опытом, вероятно, станет серьезной проблемой для российского общества военного времени, резюмировали в сводке.

Ранее разведка сообщала, что Пригожин все еще входит в окружение Путина и сохраняет свое влияние в РФ.

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Дмитро Гриниченко

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