Британия рассказала о своем военном, который погиб в Украине
Иллюстративное фото: Depositphotos

Во вторник, 9 декабря, в Украине погиб младший капрал Вооруженных сил Великобритании. Детали о военном сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.

Ведомство подтвердило, что погибший – Джордж Хули, младший капрал Парашютного полка. Это элитное подразделение британских десантников.

Звание погибшего относится к младшему командному составу.

Хули было 28 лет.

Накануне британское МО сообщило, что военный пострадал "в трагическом инциденте во время наблюдения за испытанием новой оборонительной способности (вооружения. – Ред.) украинскими военными".

В сообщении указывалось, что это произошло вне линии фронта.

  • Ранее, в конце октября, стало известно, что Британия предоставит Украине 5000 новых ракет многоцелевого назначения.
Великобританияиспытания