Британия рассказала о своем военном, который погиб в Украине

Британский младший капрал погиб на испытаниях нового вооружения в Украине

Иллюстративное фото: Depositphotos

Во вторник, 9 декабря, в Украине погиб младший капрал Вооруженных сил Великобритании. Детали о военном сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.

Ведомство подтвердило, что погибший – Джордж Хули, младший капрал Парашютного полка. Это элитное подразделение британских десантников.

Звание погибшего относится к младшему командному составу.

Хули было 28 лет.

Накануне британское МО сообщило, что военный пострадал "в трагическом инциденте во время наблюдения за испытанием новой оборонительной способности (вооружения. – Ред.) украинскими военными".

В сообщении указывалось, что это произошло вне линии фронта.