Британия рассказала о своем военном, который погиб в Украине
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Во вторник, 9 декабря, в Украине погиб младший капрал Вооруженных сил Великобритании. Детали о военном сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.
Ведомство подтвердило, что погибший – Джордж Хули, младший капрал Парашютного полка. Это элитное подразделение британских десантников.
Хули было 28 лет.
Накануне британское МО сообщило, что военный пострадал "в трагическом инциденте во время наблюдения за испытанием новой оборонительной способности (вооружения. – Ред.) украинскими военными".
В сообщении указывалось, что это произошло вне линии фронта.
