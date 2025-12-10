Британія розповіла про свого військового, який загинув в Україні

Британський молодший капрал загинув на випробуваннях нового озброєння в Україні

Ілюстративне фото: Depositphotos

У вівторок, 9 грудня, в Україні загинув молодший капрал Збройних сил Великої Британії. Деталі про військового повідомило Міністерство оборони Сполученого Королівства.

Відомство підтвердило, що загиблий – Джордж Гулі, молодший капрал Парашутного полку. Це елітний підрозділ британських десантників.

Звання загиблого належить до молодшого командного складу.

Гулі було 28 років.

Напередодні британське МО повідомило, що військовий постраждав "у трагічному інциденті під час спостереження за випробуванням нової оборонної спроможності (озброєння. – Ред.) українськими військовими".

У повідомленні вказувалось, що це сталося поза лінією фронту.