Британія розповіла про свого військового, який загинув в Україні
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
У вівторок, 9 грудня, в Україні загинув молодший капрал Збройних сил Великої Британії. Деталі про військового повідомило Міністерство оборони Сполученого Королівства.
Відомство підтвердило, що загиблий – Джордж Гулі, молодший капрал Парашутного полку. Це елітний підрозділ британських десантників.
Гулі було 28 років.
Напередодні британське МО повідомило, що військовий постраждав "у трагічному інциденті під час спостереження за випробуванням нової оборонної спроможності (озброєння. – Ред.) українськими військовими".
У повідомленні вказувалось, що це сталося поза лінією фронту.
- Раніше, наприкінці жовтня, стало відомо, що Британія надасть Україні 5000 нових ракет багатоцільового призначення.
