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Британия: РФ хочет окружить Авдеевку несколькими бронетанковыми батальонами. Маловероятно

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 10:01
Британия: РФ хочет окружить Авдеевку несколькими бронетанковыми батальонами. Маловероятно - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Разведка Великобритании заявляет, что россияне хотят попытаться окружить Авдеевку силами нескольких бронетанковых батальонов. Об этом сообщили в сводке британского Минобороны.

Союзники пишут, что Авдеевка является серьезным препятствием для врага, который хочет полностью оккупировать Донецкую область.

Отмечается, что новая атака армии РФ на город, скорее всего, будет осуществлена силами нескольких бронетанковых батальонов, которые попробуют окружить Авдеевку. 

Британцы заявляют, что новая попытка захвата города, вероятно, будет наиболее значительной наступательной операцией России как минимум с января 2023 года. 

В сводке сказано, что Силы обороны пока сдерживают оккупантов, нанося им потери в технике и пехоте. 

"Медленный прогресс и большие потери, вероятно, привели к изменению сообщений России с наступления на "активную оборону", поскольку успешное взятие Авдеевки выглядит все маловероятнее в краткосрочной перспективе", — резюмировали в сводке. 

  • Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
  • Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володиного.
  • ВСУ о наступлении на Авдеевку: Больницы Донецка переполненыранеными, россияне выдохнутся.

Читайте также: РФ сильно бьет по Авдеевке, невозможно спасти людей из-под завалов – военная администрация

Дмитрий Гриниченко
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