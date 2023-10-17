Британія: Росія хоче оточити Авдіївку кількома бронетанковими батальйонами. Це малоймовірно

Розвідка Великої Британії заявляє, що росіяни хочуть спробувати оточити Авдіївку силами кількох бронетанкових батальйонів. Про це повідомили у зведенні британського Міноборони.

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Союзники пишуть, що Авдіївка є серйозною перешкодою для ворога, котрий хоче повністю окупувати Донецьку область.

Зазначається, що нова атака армії РФ на місто, найімовірніше, буде здійснена силами кількох бронетанкових батальйонів, які спробують оточити Авдіївку.

Британці заявляють, що нова спроба захоплення міста, ймовірно, буде найбільшою наступальною операцією Росії принаймні із січня 2023 року.

У зведенні зазначається, що Сили оборони поки що стримують окупантів, завдаючи їм втрат у техніці та піхоті.

"Повільний прогрес і великі втрати, ймовірно, призвели до зміни повідомлень Росії з наступу на "активну оборону", оскільки успішне взяття Авдіївки виглядає дедалі ймовірнішим у короткостроковій перспективі", – резюмували у зведенні.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.

Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.

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