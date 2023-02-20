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Британия: РФ может объявить о фейк-захвате Бахмута. Неудача наступления пошатнет Путина

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 09:32
Британия: РФ может объявить о фейк-захвате Бахмута. Неудача наступления пошатнет Путина - Фото
Бойцы ВСУ в Бахмуте (Фото: EPA)

Российские оккупанты могут объявить о фейковой оккупации Бахмута к годовщине начала большой войны. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что россияне продолжают наступать в районе Угледара, Бахмута и Кременной. Отмечается, что противник несет особенно высокие потери в Угледаре и Бахмуте.

В частности, "элитные" 155-я и 40-я бригады морской пехоты армии РФ понесли особо тяжелые потери под Угледаром и, вероятно, потеряли боевую эффективность. 

Британцы пишут, что по мере приближения 24 февраля оккупанты, скорее всего, испытывают все большее политическое давление — захватчики могут утверждать о захвате Бахмута к годовщине полномасштабного вторжения, независимо от реальности на местах. 

Если весеннее наступление России ничего не даст, то, скорее всего, напряженность внутри российского руководства возрастет, резюмировали в сводке.

Читайте также: Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов. Готовим наступление — Зеленский

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс владимир путин бахмут британская разведка Кременная Угледар
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