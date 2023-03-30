Британия: РФ поразила некомпетентностью военного руководства. Потери в Бахмуте — пример

Россия подорвала свою репутацию "поразительным" уровнем некомпетентности военного руководства. Об этом заявил старший военный советник представительства Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс.

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По его словам, как бы россияне ни старались заменить правду альтернативной реальностью и пропагандой, подрыв военной репутации России очевиден для всех в результате большой войны против Украины.

"Это поразительный уровень некомпетентности российского военного руководства", — сказал Стаббс.

Он отметил, что в последние недели РФ понесла "ошеломляющие" потери в районе Бахмута.

"Их штурм, по-видимому, застопорился, российским военным и группе Вагнера срочно необходимо пополнить запасы личного состава и боеприпасов", — подчеркнул британец.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

24 марта 2023 года главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.

"Хватит сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.

ВСУ: У россиян могут быть тактические успехи в Бахмуте, но они прогнозируемые. На контроле.

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Дмитро Гриниченко

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