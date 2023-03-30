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Британия: РФ поразила некомпетентностью военного руководства. Потери в Бахмуте — пример

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 10:13
Британия: РФ поразила некомпетентностью военного руководства. Потери в Бахмуте — пример - Фото
Валерий Герасимов и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Россия подорвала свою репутацию "поразительным" уровнем некомпетентности военного руководства. Об этом заявил старший военный советник представительства Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс.

По его словам, как бы россияне ни старались заменить правду альтернативной реальностью и пропагандой, подрыв военной репутации России очевиден для всех в результате большой войны против Украины. 

"Это поразительный уровень некомпетентности российского военного руководства", — сказал Стаббс.

Он отметил, что в последние недели РФ понесла "ошеломляющие" потери в районе Бахмута. 

"Их штурм, по-видимому, застопорился, российским военным и группе Вагнера срочно необходимо пополнить запасы личного состава и боеприпасов", — подчеркнул британец. 

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

Читайте также: Зеленский: Если Бахмут падет, то Путин продаст эту победу Западу, россиянам, Китаю и Ирану

Дмитро Гриниченко
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армия России Великобритания война потери бахмут Ян Стаббс
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