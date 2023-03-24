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Британия: Система подготовки солдат в РФ разрушена, Россия использует для этого Беларусь

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 09:17
Британия: Система подготовки солдат в РФ разрушена, Россия использует для этого Беларусь - Фото
Российские войска (Фото: EPA)

Система подготовки солдат для армии РФ разрушена, Россия использует для этого Беларусь. Об этом говорится в отчете военной разведки Минобороны Великобритании утром 24 марта.

В британской разведке сообщили, что по состоянию на середину марта 2023 года Россия, вероятно, передислоцировала не менее 1000 военнослужащих, которые проходили обучение на полигоне Обуз-Лесновский на юго-западе Беларуси.

"Хотя новой ротации войск отмечено не было, Россия, скорее всего, оставила палаточный лагерь на месте, что позволяет предположить, что она рассматривает возможность продолжения программы обучения", – говорится в сообщении.

Британцы считают, что факт обучения Россией своего персонала в гораздо менее опытной беларуской армии, подчеркивает, насколько серьезно российская "специальная военная операция" нарушила систему подготовки вооруженных сил РФ — инструкторы в основном были задействованы в Украине.

Россия, вероятно, также рассматривает продолжающуюся косвенную поддержку операции Беларусью как важный политический сигнал, считают в британской разведке.

Читайте также: В Беларуси создан новый зенитный ракетный полк – недалеко от границы с Украиной

Наталія Медведєва
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война беларусь британская разведка
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