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Британия: В марте в Украине будет трудно проводить наступления. РФ это может не остановить

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 08:23
Британия: В марте в Украине будет трудно проводить наступления. РФ это может не остановить - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр''/Facebook)

В середине-конце марта в Украине будет трудно проводить масштабные наступательные операции из-за погодных условий. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что погода продолжает играть значительную роль в войне РФ против Украины — поскольку земля замерзла, условия передвижения по пересеченной местности на Донбассе в последние недели, вероятно, практически не изменились.

Отмечается, что 8 февраля температура поверхности была около 0 градусов, а прогнозы на предстоящую неделю предполагают повышение температуры почвы и таяние снега, что может привести к ухудшению условий для передвижения на востоке. 

Британцы пишут, что из-за грязи и распутицы в середине-конце марта, командиры с обеих сторон, скорее всего, будут стараться избегать планирования крупных наступлений в такое время.

Одновременно в сводке подчеркивается, что предполагаемые политические или оперативные возможности могут перевесить эти опасения, как показало вторжение России в конце февраля 2022 года.

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс весна наступление британская разведка
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