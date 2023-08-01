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Британия заявила, что Россия потеряла в Украине более 200 000 солдат. Вспомнили Фрейда

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 09:17
Британия заявила, что Россия потеряла в Украине более 200 000 солдат. Вспомнили Фрейда - Фото
Фергус Экерсли (Фото: правительство Британии)

Представитель Великобритании в ООН Фергус Экерсли заявил, что Россия потеряла в Украине более 200 000 своих военных. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности ООН.

По его словам, заявления России о том, что Украина ответственна за продолжение агрессии Москвы, — это проекция поведения самой страны-оккупанта. 

"Более ста лет назад Зигмунд Фрейд придумал психологическую концепцию под названием "проекция". Она включает отрицание негативных характеристик самого себя и ложное приписывание их другим. Часто это делается преднамеренно, как часть стратегии перекладывания вины", — сказал Экерсли.

Он отметил, что в войне РФ против Украины есть только один агрессор, а захватчики постоянно атакуют украинскую гражданскую инфраструктуру и ответственны за многочисленные военные преступления. 

"И это Россия отправляет на смерть тысячи своих молодых людей. По оценкам, более 200 000 российских солдат были убиты или ранены в Украине. Единственный путь к устойчивому миру для Путина — это прекратить свое незаконное вторжение", — заявил дипломат.

  • 27 июля ВСУ освободили Старомайорское на юге Донецкой области: населенный пункт освободили 35 бригада морской пехоты и батальон "Арей" 129 бригады территориальной обороны.
  • 28 июля Генштаб сообщал, что российские десантники отказались выполнять задачи рядом с освобожденным ВСУ Старомайорским и повредили свою технику.

Смотрите также: Украинские военные опровергают ложь российской пропаганды о Старомайорском – видео

Дмитрий Гриниченко
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