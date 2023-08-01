Британия заявила, что Россия потеряла в Украине более 200 000 солдат. Вспомнили Фрейда
Представитель Великобритании в ООН Фергус Экерсли заявил, что Россия потеряла в Украине более 200 000 своих военных. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности ООН.
"Более ста лет назад Зигмунд Фрейд придумал психологическую концепцию под названием "проекция". Она включает отрицание негативных характеристик самого себя и ложное приписывание их другим. Часто это делается преднамеренно, как часть стратегии перекладывания вины", — сказал Экерсли.
Он отметил, что в войне РФ против Украины есть только один агрессор, а захватчики постоянно атакуют украинскую гражданскую инфраструктуру и ответственны за многочисленные военные преступления.
"И это Россия отправляет на смерть тысячи своих молодых людей. По оценкам, более 200 000 российских солдат были убиты или ранены в Украине. Единственный путь к устойчивому миру для Путина — это прекратить свое незаконное вторжение", — заявил дипломат.
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