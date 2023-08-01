Британия заявила, что Россия потеряла в Украине более 200 000 солдат. Вспомнили Фрейда

Представитель Великобритании в ООН Фергус Экерсли заявил, что Россия потеряла в Украине более 200 000 своих военных. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности ООН.

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По его словам, заявления России о том, что Украина ответственна за продолжение агрессии Москвы, — это проекция поведения самой страны-оккупанта.

"Более ста лет назад Зигмунд Фрейд придумал психологическую концепцию под названием "проекция". Она включает отрицание негативных характеристик самого себя и ложное приписывание их другим. Часто это делается преднамеренно, как часть стратегии перекладывания вины", — сказал Экерсли.

Он отметил, что в войне РФ против Украины есть только один агрессор, а захватчики постоянно атакуют украинскую гражданскую инфраструктуру и ответственны за многочисленные военные преступления.

"И это Россия отправляет на смерть тысячи своих молодых людей. По оценкам, более 200 000 российских солдат были убиты или ранены в Украине. Единственный путь к устойчивому миру для Путина — это прекратить свое незаконное вторжение", — заявил дипломат.

27 июля ВСУ освободили Старомайорское на юге Донецкой области: населенный пункт освободили 35 бригада морской пехоты и батальон "Арей" 129 бригады территориальной обороны.

28 июля Генштаб сообщал, что российские десантники отказались выполнять задачи рядом с освобожденным ВСУ Старомайорским и повредили свою технику.

Глава Пентагона убежден: У ВСУ достаточно возможностей для продолжения контрнаступления.

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