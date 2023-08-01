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Британія заявила, що Росія втратила в Україні понад 200 000 солдатів. Згадали Фройда

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01.08.2023, 09:17
Британія заявила, що Росія втратила в Україні понад 200 000 солдатів. Згадали Фройда - Фото
Фергус Екерслі (Фото: уряд Британії)

Представник Великої Британії в ООН Фергус Екерслі заявив, що Росія втратила в Україні понад 200 000 своїх військових. Про це він повідомив на засіданні Ради безпеки ООН.

За його словами, заяви Росії про те, що Україна відповідальна за продовження агресії Москви, — це проєкція поведінки самої країни-окупанта.

"Понад сто років тому Зигмунд Фройд вигадав психологічну концепцію під назвою "проєкція". Це включає заперечення негативних характеристик самого себе і хибне приписування їх іншим. Часто це робиться навмисно, як частина стратегії перекладання вини", — сказав Екерслі.

Він зазначив, що у війні РФ проти України є лише один агресор, а загарбники постійно атакують українську цивільну інфраструктуру та відповідальні за численні воєнні злочини.

"І це Росія відправляє на смерть тисячі своїх молодих людей. За оцінками, понад 200 000 російських солдатів було вбито або поранено в Україні. Єдиний шлях до сталого миру для президента Путіна — це припинити своє незаконне вторгнення", — заявив дипломат.

  • 27 липня ЗСУ звільнили Старомайорське на півдні Донецької області: населений пункт звільнили 35 бригада морської піхоти та батальйон "Арей" 129 бригади територіальної оборони.
  • 28 липня Генштаб повідомляв, що російські десантники відмовилися виконувати завдання поряд зі звільненим ЗСУ Старомайорським та пошкодили свою техніку.

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Дмитро Гриниченко
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