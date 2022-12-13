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Британская морская пехота участвовала в тайных операциях по охране посольства в Украине

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13.12.2022, 19:26
Британская морская пехота участвовала в тайных операциях по охране посольства в Украине - Фото
Скриншот из видео

Генерал-лейтенант вооруженных сил Великобритании Роберт Магован признал, что Королевская морская пехота участвовала в тайных операциях по защите британских дипломатов и посольства в Киеве на ранних этапах полномасштабной войны. Об этом он сказал в интервью официальному изданию Королевской морской пехоты Globe and Laurel, сообщает Sky News.

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Магован сказал, что миссии имели "высокий уровень политического и военного риска" и проводились в "чрезвычайно чувствительной среде".

По его словам, 350 морских пехотинцев были направлены в Украину в начале года, чтобы сопровождать дипломатов британского посольства в Польшу. Позже, в апреле, они вернулись в Киев, чтобы защитить посольство, пока Великобритания пыталась восстановить дипломатическое присутствие.

  • 24 января Великобритания отозвала часть работников посольства в Киеве из-за угрозы нового вторжения России.

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Вадим Ребрина
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Великобритания посольство война морская пехота
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