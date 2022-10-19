Британская разведка: Четверо из пяти генералов РФ, которые командовали войной, уволены
Четверо из пяти российских генералов, которые командовали войной РФ против Украины в феврале, уволены. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики заявляют, что через восемь месяцев большой войны военное руководство России становится все более недееспособным — на тактическом уровне почти наверняка обостряется нехватка способных младших офицеров для организации и руководства недавно мобилизованными.
Британцы приводят в пример расстрел мобилизованных на полигоне под Белгородом 15 октября, который случился после оскорбительных комментариев офицера в адрес представителей этнических меньшинств.
Отмечается, что плохое командование низшего звена, вероятно, усугубляет низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений во многих частях российской армии.
Четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших полномасштабным вторжением в феврале, в настоящее время уволены, а их замена пока мало что сделала для улучшения состояния армии РФ в Украине.
Отсутствие преемственности в командовании, скорее всего, будет более разрушительным, чем в западных вооруженных силах, потому что, согласно российской доктрине, разработка планов в основном осуществляется лично командующим, а не коллективными усилиями более широкого штаба, резюмировали в сводке.
- Недавно в Кремле назначили командующего войной России против Украины. Им стал Сергей Суровикин, который ранее командовал группировкой войск на оккупированной части южных областей.
- Суровикин, "прославившийся" жестокостью в Сирии, принимал участие в подготовке массированных ракетных ударов по Украине, и цель этого террора – быстро показать руководству РФ какие-то якобы достижения армии России, заявили в украинской разведке.
- Британская разведка отмечала, что Суровикин столкнется с раздробленным Минобороны РФ.
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