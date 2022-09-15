Британская разведка об отступлении армии России под Харьковом: Некоторые бежали в панике
Некоторые российские подразделения отступали неорганизованно в Харьковской области из-за локальных сбоев в командовании. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики заявляют, что Вооруженные Силы Украины продолжают укреплять свой контроль над недавно освобожденными районами Харьковской области, а россияне, в большинстве своем, выведены на запад от реки Оскол.
Британцы отметили, что способы вывода российских войск из региона были разными — некоторые подразделения отступили в "относительно хорошем" порядке, тогда как другие бежали в явной панике.
В сводке обращают внимание на то, что ценное оборудование, брошенное отступающими россиянами, включало средства, которые необходимы для артиллерийского стиля ведения войны — среди них как минимум одна радиолокационная станция "Зоопарк", которую использую для контрбатарейной борьбы и как минимум одна машина управления артиллерией.
Такое оставление оборудования подчеркивает неорганизованное отступление некоторых подразделений армии России и вероятные локальные нарушения командования и управления, считает британская разведка.
- Российские оккупанты в ответ на поражения в Харьковской области нанесли удары по критической инфраструктуре, но это было ожидаемо, заявили в Белом доме.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
- ВСУ "прекрасно" использовали свои возможности во время контрнаступления в Харьковской области, а российские оккупанты были удивлены действиями украинских воинов, заявили в Пентагоне.
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