Британская разведка об отступлении армии России под Харьковом: Некоторые бежали в панике

Некоторые российские подразделения отступали неорганизованно в Харьковской области из-за локальных сбоев в командовании. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведчики заявляют, что Вооруженные Силы Украины продолжают укреплять свой контроль над недавно освобожденными районами Харьковской области, а россияне, в большинстве своем, выведены на запад от реки Оскол.

Британцы отметили, что способы вывода российских войск из региона были разными — некоторые подразделения отступили в "относительно хорошем" порядке, тогда как другие бежали в явной панике.

В сводке обращают внимание на то, что ценное оборудование, брошенное отступающими россиянами, включало средства, которые необходимы для артиллерийского стиля ведения войны — среди них как минимум одна радиолокационная станция "Зоопарк", которую использую для контрбатарейной борьбы и как минимум одна машина управления артиллерией.

Такое оставление оборудования подчеркивает неорганизованное отступление некоторых подразделений армии России и вероятные локальные нарушения командования и управления, считает британская разведка.

Читайте также: Байден о контрнаступлении Украины: Есть значительный прогресс, но я думаю, что это надолго

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.