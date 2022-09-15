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Британская разведка об отступлении армии России под Харьковом: Некоторые бежали в панике

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 08:36
Британская разведка об отступлении армии России под Харьковом: Некоторые бежали в панике - Фото
Уничтоженная техника РФ (Фото: Генштаб ВСУ)

Некоторые российские подразделения отступали неорганизованно в Харьковской области из-за локальных сбоев в командовании. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что Вооруженные Силы Украины продолжают укреплять свой контроль над недавно освобожденными районами Харьковской области, а россияне, в большинстве своем, выведены на запад от реки Оскол.

Британцы отметили, что способы вывода российских войск из региона были разными — некоторые подразделения отступили в "относительно хорошем" порядке, тогда как другие бежали в явной панике. 

В сводке обращают внимание на то, что ценное оборудование, брошенное отступающими россиянами, включало средства, которые необходимы для артиллерийского стиля ведения войны — среди них как минимум одна радиолокационная станция "Зоопарк", которую использую для контрбатарейной борьбы и как минимум одна машина управления артиллерией.

Такое оставление оборудования подчеркивает неорганизованное отступление некоторых подразделений армии России и вероятные локальные нарушения командования и управления, считает британская разведка. 

Читайте также: Байден о контрнаступлении Украины: Есть значительный прогресс, но я думаю, что это надолго 

Дмитро Гриниченко
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армия России война харьковская область британская разведка контрнаступление ВСУ
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