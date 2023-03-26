Британская разведка: РФ изменила характер атак "шахедами" – получает их малыми партиями

Характер последних атак дронов со стороны России свидетельствует, что она, скорее всего, начала получать иранские беспилотники-камикадзе Shahed регулярно, но небольшими партиями. Об этом говорится в ежедневной оценке разведки, которую Министерство обороны Великобритании публикует в Twitter.

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С начала марта Россия запустила как минимум 71 иранский дрон-камикадзе Shahed для ударов по целям на территории Украины. Атаки возобновились после двухнедельной паузы во второй половине февраля.

"Россия, вероятно, начала регулярно получать небольшое количество дронов-камикадзе Shahed", – заключает британская разведка.

Последние запуски проходят из двух направлений: из Краснодарского края на востоке и из Брянской области на северо-востоке.

Это позволяет России атаковать цели на большой части территории Украины и снижает время подлета во время атак на севере. Разведка Британии не исключает, что это также попытка растянуть украинскую противовоздушную оборону.

22 марта в результате атаки дронов в Ржищеве (Киевская область) погибли девять человек.

Андрій Водяний

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