Британцы перехватили 21 самолет РФ рядом с пространством НАТО в июне
В последние три недели НАТО шесть раз поднимало самолеты, перехватив 21 российский самолет рядом со своим воздушным пространством за последний 21 день. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что перехватывали российские суда истребители Typhoon британских ВВС, относящиеся к самолетам быстрого реагирования.
Они входят в миссию НАТО по контролю над воздушным пространством Балтийского моря, базируются в Эстонии на авиабазе Амари.
Последние три недели в ведомстве назвали "особо насыщенными".
За 21 день был перехвачен 21 самолет России:
→ истребители Су-27М и Су-30CM;
→ VIP (рус. очень важная персона) и другие транспортные самолеты Ту-134, Ан-72 и Ан-12;
→ самолеты радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы Ил-20;
→ дальние бомбардировщики Ту-22М.
В ведомстве отметили, что истребители Typhoon запускают для наблюдения за российскими самолетами, когда те не общаются с агентствами воздушного движения, что создает угрозу безопасности пилотов.
- 9 июня в ВВС Британии сообщили о перехвате российских самолетов дважды в сутки у воздушного пространства НАТО.
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