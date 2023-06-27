Британцы перехватили 21 самолет РФ рядом с пространством НАТО в июне

В последние три недели НАТО шесть раз поднимало самолеты, перехватив 21 российский самолет рядом со своим воздушным пространством за последний 21 день. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что перехватывали российские суда истребители Typhoon британских ВВС, относящиеся к самолетам быстрого реагирования.

Они входят в миссию НАТО по контролю над воздушным пространством Балтийского моря, базируются в Эстонии на авиабазе Амари.

Последние три недели в ведомстве назвали "особо насыщенными".

За 21 день был перехвачен 21 самолет России:

→ истребители Су-27М и Су-30CM;

→ VIP (рус. очень важная персона) и другие транспортные самолеты Ту-134, Ан-72 и Ан-12;

→ самолеты радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы Ил-20;

→ дальние бомбардировщики Ту-22М.

В ведомстве отметили, что истребители Typhoon запускают для наблюдения за российскими самолетами, когда те не общаются с агентствами воздушного движения, что создает угрозу безопасности пилотов.

9 июня в ВВС Британии сообщили о перехвате российских самолетов дважды в сутки у воздушного пространства НАТО.

Читайте также: Россия: Перехватили два стратегических бомбардировщика США. Пентагон: Ничего существенного

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.