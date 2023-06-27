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Британці перехопили 21 російський літак поряд із простором НАТО у червні

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 12:43
Британці перехопили 21 російський літак поряд із простором НАТО у червні - Фото
Фото: Twitter Ministry of Defence

Впродовж останніх трьох тижнів НАТО шість разів підіймало літаки, перехопивши 21 російський літак поряд зі своїм повітряним простором за останній 21 день. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що перехоплювали російські судна винищувачі Typhoon британських ВПС, які належать до літаків швидкого реагування.

Вони входять до місії НАТО з контролю за повітряним простором Балтійського моря, базуються в Естонії на авіабазі Амарі.

Останні три тижні у відомстві назвали "особливо насиченими".

За 21 день було перехоплено 21 літак Росії:

→ винищувачі Су-27М та Су-30CM;

→ VIP (укр. дуже важлива персона) та інші транспортні літаки Ту-134, Ан-72 та Ан-12;

→ літаки радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби Іл-20;

→ дальні бомбардувальники Ту-22М.

У відомстві зазначили, що винищувачі Typhoon запускають для спостереження за російськими літаками, коли ті не спілкуються з агенціями повітряного руху, що створює загрозу для безпеки пілотів.

Читайте також: Росія: Перехопили два стратегічних бомбардувальники США. Пентагон: Нічого суттєвого

Артем Джеріпа
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