Британці перехопили 21 російський літак поряд із простором НАТО у червні

Впродовж останніх трьох тижнів НАТО шість разів підіймало літаки, перехопивши 21 російський літак поряд зі своїм повітряним простором за останній 21 день. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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Зазначається, що перехоплювали російські судна винищувачі Typhoon британських ВПС, які належать до літаків швидкого реагування.

Вони входять до місії НАТО з контролю за повітряним простором Балтійського моря, базуються в Естонії на авіабазі Амарі.

Останні три тижні у відомстві назвали "особливо насиченими".

За 21 день було перехоплено 21 літак Росії:

→ винищувачі Су-27М та Су-30CM;

→ VIP (укр. дуже важлива персона) та інші транспортні літаки Ту-134, Ан-72 та Ан-12;

→ літаки радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби Іл-20;

→ дальні бомбардувальники Ту-22М.

У відомстві зазначили, що винищувачі Typhoon запускають для спостереження за російськими літаками, коли ті не спілкуються з агенціями повітряного руху, що створює загрозу для безпеки пілотів.

9 червня у ВПС Британії повідомили про перехоплення російських літаків двічі за добу біля повітряного простору НАТО.

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