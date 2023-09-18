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Буданов: Долгая война опасна для Украины. Россия опирается только на себя, мы — на Запад

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 11:24
Буданов: Долгая война опасна для Украины. Россия опирается только на себя, мы — на Запад - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что длительная война опасна для Украины, так как она зависит от поддержки союзников. Об этом он сообщил в интервью журналу The Economist.

По его словам, Украина рискует истощить собственные ресурсы из-за войны на истощение. 

"Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит от самой себя. Таким образом, длительная война опасна для Украины, поскольку она истощает не только ее внутренние ресурсы, но и ресурсы западных сторонников", — заявил Буданов.

Одновременно он отверг утверждения о том, что Запад может вскоре прекратить или урезать военную помощь Украине. 

"Я обладаю хорошими знаниями о политических реалиях на Западе. Пока еще абсолютно не решено, как долго Запад сможет обеспечивать нас достаточными ресурсами. Склады в западных странах не совсем пусты. Неважно, что кто-то говорит. Мы можем видеть это очень ясно", — подчеркнул разведчик.

  • Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там, тем лучше.
  • По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.
  • Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

Читайте также: Буданов стал самым молодым генерал-лейтенантом в Украине. Зеленский повысил начальника ГУР 

Дмитрий Гриниченко
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