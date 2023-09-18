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Буданов: Довга війна є небезпечною для України. Росія спирається тільки на себе, ми — на Захід

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 11:24
Буданов: Довга війна є небезпечною для України. Росія спирається тільки на себе, ми — на Захід - Фото
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що тривала війна є небезпечною для України, оскільки вона залежить від підтримки союзників. Про це він повідомив в інтерв'ю журналу The Economist.

За його словами, Україна ризикує виснажити власні ресурси через війну на виснаження.

"Ми залежимо від зовнішніх гравців. Росія багато в чому залежить від самої себе. Таким чином, тривала війна небезпечна для України, оскільки вона виснажує не лише її внутрішні ресурси, а й ресурси західних прихильників", — заявив Буданов.

Водночас він відкинув твердження про те, що Захід може незабаром припинити чи урізати військову допомогу Україні.

"Я маю хороші знання про політичні реалії на Заході. Поки що абсолютно не вирішено, як довго Захід зможе забезпечувати нас достатніми ресурсами. Склади в західних країнах не зовсім порожні. Неважливо, що хтось говорить. Ми можемо бачити це дуже ясно", — наголосив розвідник.

  • Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширшими будуть операції там, тим краще.
  • На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.
  • Буданов: Путіна та його оточення в РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

Читайте також: Буданов став наймолодшим генерал-лейтенантом України. Зеленський підвищив начальника ГУР

Дмитро Гриниченко
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