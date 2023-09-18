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Буданов: Экономика РФ протянет до 2025 года. Поток оружия иссякнет в 2026-м, может раньше

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 11:39
Буданов: Экономика РФ протянет до 2025 года. Поток оружия иссякнет в 2026-м, может раньше - Фото
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что российская экономика продержится до 2025 года. Об этом он сообщил в интервью журналу The Economist.

По его словам, единственное преимущество России в войне — это численное превосходство. 
"Человеческие ресурсы в России, условно говоря, безграничны. Качество низкое, но количество достаточное. Что касается других компонентов военных действий, российские ресурсы истощаются, и наступает расплата", — сказал Буданов.
Он отметил, что российская экономика продержится только до 2025 года, а поток оружия иссякнет в 2026 году, но "возможно, раньше". 
"Переговоры Путина с Северной Кореей являются очевидным показателем его проблем. Если все хорошо и у России достаточно ресурсов, зачем их ищут по всему миру? Ответ очевиден. Больше нечего извлекать", — резюмировал глава ГУР.
  • Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там, тем лучше.
  • По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.
  • Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

Читайте также: Буданов стал самым молодым генерал-лейтенантом в Украине. Зеленский повысил начальника ГУР 

Дмитрий Гриниченко
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РоссиявойнаэкономикаразведкаКирилл Буданов
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