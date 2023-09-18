Буданов: Экономика РФ протянет до 2025 года. Поток оружия иссякнет в 2026-м, может раньше

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что российская экономика продержится до 2025 года. Об этом он сообщил в интервью журналу The Economist.

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По его словам, единственное преимущество России в войне — это численное превосходство.

"Человеческие ресурсы в России, условно говоря, безграничны. Качество низкое, но количество достаточное. Что касается других компонентов военных действий, российские ресурсы истощаются, и наступает расплата", — сказал Буданов.

Он отметил, что российская экономика продержится только до 2025 года, а поток оружия иссякнет в 2026 году, но "возможно, раньше".

"Переговоры Путина с Северной Кореей являются очевидным показателем его проблем. Если все хорошо и у России достаточно ресурсов, зачем их ищут по всему миру? Ответ очевиден. Больше нечего извлекать", — резюмировал глава ГУР.

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