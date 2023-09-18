Буданов: Экономика РФ протянет до 2025 года. Поток оружия иссякнет в 2026-м, может раньше
18.09.2023, 11:39
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что российская экономика продержится до 2025 года. Об этом он сообщил в интервью журналу The Economist.
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По его словам, единственное преимущество России в войне — это численное превосходство.
"Человеческие ресурсы в России, условно говоря, безграничны. Качество низкое, но количество достаточное. Что касается других компонентов военных действий, российские ресурсы истощаются, и наступает расплата", — сказал Буданов.
Он отметил, что российская экономика продержится только до 2025 года, а поток оружия иссякнет в 2026 году, но "возможно, раньше".
"Переговоры Путина с Северной Кореей являются очевидным показателем его проблем. Если все хорошо и у России достаточно ресурсов, зачем их ищут по всему миру? Ответ очевиден. Больше нечего извлекать", — резюмировал глава ГУР.
- Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там, тем лучше.
- По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.
- Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.
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