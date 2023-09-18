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Буданов: Економіка РФ протягне до 2025 року. Потік зброї вичерпається у 2026-му, може раніше

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 11:39
Буданов: Економіка РФ протягне до 2025 року. Потік зброї вичерпається у 2026-му, може раніше - Фото
Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що російська економіка протримається до 2025 року. Про це він повідомив в інтерв'ю журналу The Economist.

За його словами, єдина перевага Росії у війні — це чисельність людей.
"Людські ресурси в Росії, умовно кажучи, безмежні. Якість низька, але кількість достатня. Щодо інших компонентів військових дій, російські ресурси виснажуються, і настає розплата", — сказав Буданов.
Він зазначив, що російська економіка протримається лише до 2025 року, а потік зброї вичерпається у 2026 році, але "можливо, раніше".
"Переговори Путіна з Північною Кореєю є очевидним показником його проблем. Якщо все добре і в Росії достатньо ресурсів, навіщо їх шукають у всьому світі? Відповідь очевидна. Більше нема чого витягувати", — резюмував глава ГУР.
  • Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширшими будуть операції там, тим краще.
  • На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.
  • Буданов: Путіна та його оточення в РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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Дмитро Гриниченко
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