Буданов: Ким Чен Ын и Шойгу договорились о трудовых мигрантах. Они могут пойти в армию РФ
На встрече северокорейского диктатора Ким Чен Ына с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу было договорено об отправке в РФ трудовых мигрантов, которые впоследствии могут начать подписывать контракты с армией государства-агрессора. Об этом в интервью War Zone сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Он отметил, что в настоящее время в Курской области находятся около 11 000 северокорейских военных.
"Но есть также проблема визита [Шойгу] в Северную Корею. И там он, среди прочего, договорился о начале работы так называемых трудовых мигрантов на территории России, чтобы частично заменить трудовых мигрантов из Центральной Азии, которых они считают нестабильными для своего государства и уязвимыми для вербовки нашими спецслужбами и западными", – сказал он.
Глава ГУР отметил, что есть большая вероятность, что эти трудовые мигранты начнут подписывать контракты с Министерством обороны России – и это уже будут не воины из Северной Кореи, а российские воины северокорейской национальности.
Он добавил, что сейчас разведка работает над тем, чтобы узнать конкретные цифры по количеству КНДРовцев, которые поедут в качестве трудовых мигрантов в Россию.
- В мае разведка Южной Кореи сообщала, что КНДР отправила в Россию 15 000 трудовых мигрантов, часть из которых могла въехать в страну по студенческим визам.
- 4 июня лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с Шойгу. Пообещал безоговорочно поддерживать оккупантов и выразил убеждение, что Россия "непременно победит в священном деле", имея в виду полномасштабную войну против Украины.