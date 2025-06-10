Буданов: Ким Чен Ын и Шойгу договорились о трудовых мигрантах. Они могут пойти в армию РФ

Глава ГУР озвучил актуальные данные насчет количества КНДРовцев в рядах оккупационной армии. Но цифра может измениться на фоне соглашения Шойгу и Кима

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

На встрече северокорейского диктатора Ким Чен Ына с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу было договорено об отправке в РФ трудовых мигрантов, которые впоследствии могут начать подписывать контракты с армией государства-агрессора. Об этом в интервью War Zone сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Он отметил, что в настоящее время в Курской области находятся около 11 000 северокорейских военных.

"Но есть также проблема визита [Шойгу] в Северную Корею. И там он, среди прочего, договорился о начале работы так называемых трудовых мигрантов на территории России, чтобы частично заменить трудовых мигрантов из Центральной Азии, которых они считают нестабильными для своего государства и уязвимыми для вербовки нашими спецслужбами и западными", – сказал он.

Глава ГУР отметил, что есть большая вероятность, что эти трудовые мигранты начнут подписывать контракты с Министерством обороны России – и это уже будут не воины из Северной Кореи, а российские воины северокорейской национальности.

Он добавил, что сейчас разведка работает над тем, чтобы узнать конкретные цифры по количеству КНДРовцев, которые поедут в качестве трудовых мигрантов в Россию.