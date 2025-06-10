Буданов: Кім Чен Ин і Шойгу домовились про трудових мігрантів. Вони можуть піти до армії РФ

Очільник ГУР озвучив актуальні дані щодо кількості КНДРівців у лавах окупаційної армії. Але цифра може змінитись на тлі угоди Шойгу і Кіма

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

На зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина із секретарем Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу було домовлено про відправлення до РФ трудових мігрантів, які згодом можуть почати підписувати контракти з армією держави-агресора. Про це в інтерв'ю War Zone повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Він наголосив, що наразі у Курській області перебувають близько 11 000 північнокорейських військових.

"Але є також проблема візиту [Шойгу] до Північної Кореї. І там він, серед іншого, домовився про початок роботи так званих трудових мігрантів на території Росії, щоб частково замінити трудових мігрантів із Центральної Азії, яких вони вважають нестабільними для своєї держави та вразливими до вербування нашими спецслужбами та західними", – сказав Буданов.

Очільник ГУР зазначив, що є велика ймовірність, що ці трудові мігранти почнуть підписувати контракти з Міністерством оборони Росії – і це будуть вже не воїни з Північної Кореї, російські воїни північнокорейської національності.

Він додав, що наразі розвідка працює над тим, щоб дізнатись конкретні цифри щодо кількості КНДРівців, які поїдуть як трудові мігранти до Росії.