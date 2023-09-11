Буданов: Наступление ВСУ идет "на ногах". Дроны и ПТРК снизили эффективность бронетехники

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что насыщенность противотанковыми комплексами и дронами-камикадзе снизила эффективность бронетехники в войне. Об этом он сообщил во время выступления на форуме YES.

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По его словам, погода влияет на боевые действия, так как в холоде и грязи воевать всегда сложнее.

"Но давайте посмотрим на осень прошлого года, тогда боевые действия никто не остановил. В этом году будет точно также. Боевые действия и наступление на всех направлениях будет продолжаться. Проблемы с колесной техникой есть и летом, гусеничная приспособлена", — сказал Буданов.

Он отметил, что большая насыщенность переносными противотанковыми комплексами и дронами-камикадзе очень снизила эффективность применения любой бронетанковой техники.

"Поэтому наше наступление преимущественно идет на "ногах". Также было и прошлой осенью в Бахмуте, использование техники было минимальным", — подчеркнул разведчик.

Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там – тем лучше.

По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.

Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

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