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Буданов: Наступление ВСУ идет "на ногах". Дроны и ПТРК снизили эффективность бронетехники

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 13:44
Буданов: Наступление ВСУ идет
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что насыщенность противотанковыми комплексами и дронами-камикадзе снизила эффективность бронетехники в войне. Об этом он сообщил во время выступления на форуме YES.

По его словам, погода влияет на боевые действия, так как в холоде и грязи воевать всегда сложнее. 

"Но давайте посмотрим на осень прошлого года, тогда боевые действия никто не остановил. В этом году будет точно также. Боевые действия и наступление на всех направлениях будет продолжаться. Проблемы с колесной техникой есть и летом, гусеничная приспособлена", — сказал Буданов.

Он отметил, что большая насыщенность переносными противотанковыми комплексами и дронами-камикадзе очень снизила эффективность применения любой бронетанковой техники.

"Поэтому наше наступление преимущественно идет на "ногах". Также было и прошлой осенью в Бахмуте, использование техники было минимальным", — подчеркнул разведчик.

  • Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там – тем лучше.
  • По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.
  • Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

Читайте также: Буданов стал самым молодым генерал-лейтенантом в Украине. Зеленский повысил начальника ГУР 

Дмитрий Гриниченко
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