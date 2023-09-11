Буданов: Наступ ЗСУ йде "на ногах". Дрони та ПТРК значно знизили ефективність бронетехніки

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що насиченість протитанковими комплексами та дронами-камікадзе знизила ефективність бронетехніки у війні. Про це він повідомив під час виступу на форумі YES.

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За його словами, погода впливає на бойові дії, оскільки у холоді та бруді воювати завжди складніше.

"Але давайте подивимося на осінь минулого року, тоді бойові дії ніхто не зупинив. Цього року буде точно так само. Бойові дії та наступ на всіх напрямках триватимуть. Проблеми з колісною технікою є і влітку, гусенична пристосована", — сказав Буданов.

Він зазначив, що велика насиченість переносними протитанковими комплексами та дронами-камікадзе дуже знизила ефективність застосування будь-якої бронетанкової техніки.

"Тому наш наступ переважно йде на "ногах". Так само було й минулої осені у Бахмуті, використання техніки було мінімальним", — наголосив розвідник.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, що ширші будуть операції то краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України у Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту в неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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