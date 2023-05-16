Буданов назвал два события 2022 года, разрушивших планы России в войне против Украины
Битва за Мощун и бои в Гостомеле в 2022 году были основными событиями, "окончательно разрушившими планы России" в войне против Украины. Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью журналисту программы Разные люди.
Отвечая на вопрос, какие события в период полномасштабной войны были "самыми тяжелыми" для Украины и в частности для ГУР МО, глава разведки назвал "бои в Мощуне и Гостомеле".
При этом он отметил, что в то же время эти "трудные" события помешали планам РФ на эту войну.
"Я считаю, что это два таких события, которые полностью и до конца разрушили планы Российской Федерации. Затем выбивание (российских войск. – ред.) поставило точку, но все же Мощун и бои в Гостомеле – это события, которые просто разрушили их замыслы", – сказал он.
- Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше она будет иметь шансы сохранить собственную целостность.
- По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.
- Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.
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