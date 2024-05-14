Буданов о Харьковском направлении: Ситуация с каждым часом приближается к критической

Начальник ГУР заявил, что Киеву было сложно найти личный состав для перевода в Харьковскую область

Кирилл Буданов (Фото: ГУР)

На Харьковском направлении ситуация с каждым часом приближается к критической. Об этом в комментарии американской газете The New York Times заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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"Ситуация на грани", – сказал он.

По словам Буданова, атакуя на северо-востоке, российские оккупационные войска пытаются растянуть "и без того небольшие" резервы украинской армии, отвлекая их от боевых действий на других участках фронта.

Начальник ГУР признал, что именно это происходит сейчас. Кроме того, для укрепления обороны на этом отрезке фронта украинскому командованию пришлось перебросить войска из других передовых участков.

Буданов отметил, что Киеву было сложно найти личный состав для перевода в Харьковскую область. Он добавил, что все силы украинской армии находятся под Харьковом и в Часовом Яру.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозу непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке принимают участие "более 30 000".

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