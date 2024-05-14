Буданов про Харківський напрямок: Ситуація щогодини наближається до критичної

Начальник ГУР заявив, що Києву було складно знайти особовий склад для переведення в Харківську область

Кирило Буданов (Фото: ГУР)

На Харківському напрямку ситуація щогодини наближається до критичної. Про це у коментарі американській газеті The New York Times заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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"Ситуація на межі", – сказав він.

За словами Буданова, атакуючи на північному сході, російські окупаційні війська намагаються розтягнути "і без того невеликі" резерви української армії, відволікши їх від бойових дій на інших ділянках фронту.

Начальник ГУР визнав, що саме це відбувається зараз. Крім того, для зміцнення оборони на цьому відрізку фронту українському командуванню довелося перекинути війська з інших ділянок передової.

Буданов зазначив, що Києву було складно знайти особовий склад для переведення в Харківську область. Він додав, що всі сили української армії наразі перебувають під Харковом і в Часовому Яру.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

13 травня секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова від російського нападу, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь "понад 30 000".

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