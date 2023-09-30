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Буданов объяснил размещение ВСУ в жилых кварталах: Удивлен таким вопросам, иначе не будет

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 14:47
Буданов объяснил размещение ВСУ в жилых кварталах: Удивлен таким вопросам, иначе не будет - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, почему украинские военные размещаются в жилых кварталах при обороне городов. Об этом он сообщил в фильме Дмитрия Комарова о боях за Харьковскую область. 

По его словам, он удивлен, что украинскому обществу необходимо разъяснять подобное. 

"Согласно этой логике, нужно тогда покинуть жилые кварталы. Можно стать в поле, но россияне зайдут в город. Таким образом они свою задачу точно выполнят. Нет, это совершенно неправильная логика", — сказал Буданов.

Он отметил, что размещение в жилых кварталах — это ведение боевых действий в городе. 

"Это война. Тут иначе не будет", — резюмировал разведчик. 

  • Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там, тем лучше.
  • По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.
  • Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

Читайте также: Буданов стал самым молодым генерал-лейтенантом в Украине. Зеленский повысил начальника ГУР 

Дмитрий Гриниченко
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войнаразведкаоборонаКирилл Буданов
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