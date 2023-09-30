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Буданов пояснив розміщення ЗСУ у житлових кварталах: Здивований таким питанням, інакше не буде

Этот материал также доступен на русском
30.09.2023, 14:47
Буданов пояснив розміщення ЗСУ у житлових кварталах: Здивований таким питанням, інакше не буде - Фото
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, чому українські військові розміщуються у житлових кварталах під час оборони міст. Про це він повідомив у фільмі Дмитра Комарова про бої за Харківську область.

За його словами, він здивований, що українському суспільству потрібно роз'яснювати таке.

"Згідно з цією логікою, потрібно тоді залишити житлові квартали. Можна стати в полі, але росіяни зайдуть у місто. Таким чином вони своє завдання точно виконають. Ні, це абсолютно хибна логіка", — сказав Буданов.

Він зазначив, що розміщення у житлових кварталах — це ведення бойових дій у місті.

"Це війна. Тут інакше не буде", — резюмував розвідник.

  • Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширшими будуть операції там, тим краще.
  • На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.
  • Буданов: Путіна та його оточення в РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

Читайте також: Буданов став наймолодшим генерал-лейтенантом України. Зеленський підвищив начальника ГУР

Дмитро Гриниченко
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