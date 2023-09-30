Буданов пояснив розміщення ЗСУ у житлових кварталах: Здивований таким питанням, інакше не буде

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, чому українські військові розміщуються у житлових кварталах під час оборони міст. Про це він повідомив у фільмі Дмитра Комарова про бої за Харківську область.

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За його словами, він здивований, що українському суспільству потрібно роз'яснювати таке.

"Згідно з цією логікою, потрібно тоді залишити житлові квартали. Можна стати в полі, але росіяни зайдуть у місто. Таким чином вони своє завдання точно виконають. Ні, це абсолютно хибна логіка", — сказав Буданов.

Він зазначив, що розміщення у житлових кварталах — це ведення бойових дій у місті.

"Це війна. Тут інакше не буде", — резюмував розвідник.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширшими будуть операції там, тим краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: Путіна та його оточення в РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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