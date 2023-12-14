Буданов объявлен в розыск в РФ. В ГУР отреагировали: У него коллекция идиотских решений

В разведке заявили, что Буданов уже "собрал коллекцию из идиотских решений правоохранительных органов РФ"

Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова — ему выдумали "обвинения" по целому ряду статей. Об этом сказано в сообщении ведомства страны-оккупанта.

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Россияне заявляют, что Буданов был замечен в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности" и "содействии террористической деятельности".

Ему приписывают "организацию террористического сообщества и участие в нем", а еще "незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия".

LIGA.net обратилась за комментарием к представителю Главного управления разведки Минобороны Андрею Юсову — он призвал не искать логику в действиях российских "правоохранителей".

"Это поддержка пропаганды. У Буданова целая коллекция подобных идиотских решений. Это очередной показатель эффективной работы разведки и Буданова лично. Главное решение впереди — это решение международного трибунала о действиях российских военных преступников", — сказал Юсов.

Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там, тем лучше.

По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.

Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

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