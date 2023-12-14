Буданова оголошено у розшук у РФ. У ГУР відреагували: У нього колекція ідіотських рішень
Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук начальника української військової розвідки Кирила Буданова — йому вигадали "звинувачення" з цілої низки статей. Про це йдеться у повідомленні відомства країни-окупанта.
Росіяни заявляють, що Буданова було помічено в "публічних закликах до здійснення терористичної діяльності" та "сприянні терористичній діяльності".
Йому приписують "організацію терористичної спільноти та участь у ній", а також "незаконне придбання, передання, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння зброї".
LIGA.net звернулася за коментарем до представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова — він закликав не шукати логіки у діях російських "правоохоронців".
"Це підтримка пропаганди. Буданов має цілу колекцію подібних ідіотських рішень. Це черговий показник ефективної роботи розвідки та Буданова особисто. Головне рішення попереду — це рішення міжнародного трибуналу щодо дій російських воєнних злочинців", — сказав Юсов.
- Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширшими будуть операції там, тим краще.
- На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.
- Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.
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