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Буданов: Россия искажает историю, но это мы – Киевская Русь, и это наши предки жгли Москву

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 11:16
Буданов: Россия искажает историю, но это мы – Киевская Русь, и это наши предки жгли Москву - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью журналисту Дмитрию Комарову для проекта "Рік. Харківщина" заявил, что во время попыток оккупации украинских территорий Россия руководствуется инструментом подмены реальности, но правда в том, что "это мы – Киевская Русь", и "Это наши предки жгли Москву в свое время".

По его словам, для того чтобы как-то мотивировать российское общество оккупировать украинские территории, Россия искусственно придумывает историю для регионов. Кремль рассказывает россиянам, что украинские земли – это российские земли, а украинская история – "неправильная".

"Это мы Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Русь в те времена в Константинополь заходила. Нам надо вернуть свою историю, а она – великая", – сказал Буданов.

Премьера документального фильма Комарова "Рік. Харківщина" состоится 29 сентября в 20:30 на канале 1+1.

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Милана Головань
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