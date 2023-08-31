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"Печально, конечно, но мы заслужили это". Москвичи о зачастивших атаках дронов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 19:59
Видео: 1420 by Daniil Orain
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На YouTube-канале российского оппозиционного блогера Даниила О'рейна вышел ролик, в котором жители Москвы рассказали, что они думают о регулярных атаках дронов на российскую столицу. Часть из опрошенных этот факт не смущает, часть думает, что россияне заслужили это.

35-летний фрилансер Владимир уверяет, что работает в деловом центре "Москва-сити", куда в последнее время прилетали беспилотники. По его мнению, "Украина имеет полное право так поступать".

Отвечая на вопрос блогера, боятся ли москвичи того, что в следующий раз беспилотник прилетит к ним, некоторые отвечают "Нет" или традиционное "Я обычный человек и не заслуживаю этого", некоторые утверждают, что действительно опасаются, но "Мы сами виноваты".

42-летняя IT-специалист Ирина объясняет, что россияне заслужили атаку дронов тем, что их страна – агрессор.

"Мы ведем войну, мы – страна-агрессор, соответственно мы должны нести наказание, и наши города должны быть разрушены так же, как и города Украины и других стран, на которые мы напали", – заявила она.

Впоследствии ведущий задал респондентам вопрос, могут ли россияне повлиять каким-то образом на то, чтобы "больше не прилетало".

Ответы были такими: "Если только вместе", "Только военным путем", "Можем выступить против войны коллективно, но люди к этому не готовы", "Только если сменится поколение", "Если сменится власть" и "Ничего здесь не сделаешь".

Смотрите также: Опрос: Москву постоянно атакуют дроны, но москвичи жалуются на совсем другие вещи – видео

Милана Головань
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