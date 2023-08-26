На российском оппозиционном YouTube-канале Liberty People (Свободные люди) вышел ролик, в котором жители Москвы рассказали, что изменилось в их жизни за полтора года полномасштабной войны. Никто из опрошенных не вспомнил ни об атаках дронов на российскую столицу, ни об агрессии их страны против Украины.
"На меня это (война, – Ред.) повлияло таким образом, что мне стало тяжело купить новую одежду, бренды. Ну еще и путешествия, стало сложно путешествовать, хотя это не в приоритете", – заявила молодая девушка.
Следующий опрошенный заявил, что ему "печально" из-за того, что его страна воюет с "братьями".
Женщина, с которой поговорили блогеры, утверждает, что за полтора года полномасштабного вторжения в Украину ее жизнь почти никак не изменилось. Единственное – она вышла замуж.
"Больше ничего и не вспомню", – заявила она.
Некоторые респонденты говорят, что их жизнь вообще только улучшилась во время полномасштабной войны против Украины, однако детали не раскрывают.
Пожилая женщина в конце видео говорит, что у нее есть сыновья, которых она любит, но пытается воспитывать у них "патриотические чувства".
Отвечая на вопрос, подразумеваемый под этим утверждением, москвичка говорит "Ну как? Хочу, чтобы они защищали Родину".
В то же время Москву регулярно атакуют беспилотники, а столичные аэропорты все чаще закрываются. Однако никто из опрошенных жителей столицы не упомянул этого и не пожаловался на то, что война как-то влияет на их гражданские жизни.
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- Момент взрыва попал на видео.
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