Москву постоянно атакуют. Данилов: Россияне должны страдать, пусть увидят, что такое война

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что население России "должно пострадать", комментируя налеты беспилотников на Москву. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

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По его словам, украинские дети, женщины и пожилые люди постоянно сидят в укрытиях, а россияне чувствуют себя спокойно в своих домах в Москве, где было принято решение о нападении на Украину.

"Это же о справедливости, кстати. Война — это всегда о справедливости. И Господь все расставит на свои места. И не только наши дети должны страдать, люди должны страдать. Пусть они пострадают так же, увидят, что такое война", — сказал Данилов.

Он отметил, что война пришла в Россию после 24 февраля 2022 года, когда диктатор Владимир Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину.

"Должно быть более мощное давление на россиян для того, чтобы они понимали, что они несут общую ответственность за все те действия, которые сегодня происходят на территории Украины. Война придет в Россию. И эту войну они сами туда позвали", — резюмировал секретарь СНБО.

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