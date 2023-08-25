Москву постійно атакують. Данілов: Росіяни мають страждати, хай побачать, що таке війна

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що населення Росії "має постраждати", коментуючи нальоти безпілотників на Москву. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

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За його словами, українські діти, жінки та літні люди постійно сидять в укриттях, а росіяни почуваються спокійно у своїх будинках у Москві, де було ухваленорішення про напад на Україну.

"Це ж про справедливість, до речі. Війна — це завжди про справедливість. І Господь усе розставить на свої місця. І не лише наші діти повинні страждати, люди повинні страждати. Нехай вони постраждають так само, побачать, що таке війна", — сказав Данілов.

Він зазначив, що війна прийшла в Росію після 24 лютого 2022 року, коли диктатор Володимир Путін оголосив початок повномасштабного вторгнення в Україну.

"Має бути потужніший тиск на росіян для того, щоб вони розуміли, що вони несуть спільну відповідальність за всі ті дії, які сьогодні відбуваються на території України. Війна прийде до Росії. І цю війну вони самі туди покликали", — резюмував секретар РНБО.

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