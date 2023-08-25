RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Москву постійно атакують. Данілов: Росіяни мають страждати, хай побачать, що таке війна

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 07:48
Москву постійно атакують. Данілов: Росіяни мають страждати, хай побачать, що таке війна - Фото
Олексій Данілов (Фото: ОП)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що населення Росії "має постраждати", коментуючи нальоти безпілотників на Москву. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, українські діти, жінки та літні люди постійно сидять в укриттях, а росіяни почуваються спокійно у своїх будинках у Москві, де було ухваленорішення про напад на Україну.

"Це ж про справедливість, до речі. Війна — це завжди про справедливість. І Господь усе розставить на свої місця. І не лише наші діти повинні страждати, люди повинні страждати. Нехай вони постраждають так само, побачать, що таке війна", — сказав Данілов.

Він зазначив, що війна прийшла в Росію після 24 лютого 2022 року, коли диктатор Володимир Путін оголосив початок повномасштабного вторгнення в Україну.

"Має бути потужніший тиск на росіян для того, щоб вони розуміли, що вони несуть спільну відповідальність за всі ті дії, які сьогодні відбуваються на території України. Війна прийде до Росії. І цю війну вони самі туди покликали", — резюмував секретар РНБО.

Читайте також: ГУР: Атаки дронів на Росію і Москву набирають обертів. Цілі обговорювати не варто

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
РосіяРНБОвійнаолексій даніловмосквабезпілотники
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 