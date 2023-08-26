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Опитування: Москву постійно атакують дрони, але москвичі скаржаться на зовсім інші речі – відео видео

Этот материал также доступен на русском
26.08.2023, 22:18
Скриншот з відео
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На російському опозиційному YouTube-каналі Liberty People (Вільні люди) вийшов ролик, в якому жителі Москви розповіли, що змінилося у їхньому житті за півтора року повномасштабної війни. Ніхто з опитаних не згадав ані про атаки дронів на російську столицю, ані за агресію їхньої країни проти України.

"На мене це (війна, — Ред.) вплинуло таким чином, що мені стало важко купити новий одяг, бренди. Ну ще й подорожі, стало складно подорожувати, хоча це не в пріоритеті", — заявила молода дівчина.

Наступний опитаний заявив, що йому "сумно" через те, що його країна воює з "братами".

Жінка, з якою поговорили блогери, стверджує, що за півтора року повномасштабного вторгнення її життя майже ніяк не змінилося. Єдине — вона вийшла заміж.

"Більше нічого й не згадаю", – заявила вона.

Деякі респонденти кажуть, що їхнє життя взагалі тільки покращилось за час повномасштабної війни проти України, однак деталі не розкривають.

Літня жінка наприкінці відео каже, що у неї є сини, яких вона любить, але намагається виховувати в них "патріотичні почуття".

Відповідаючи на запитання, що мається на увазі під цим твердженням, москвичка каже "Ну як? Хочу, щоб вони захищали Батьківщину".

Водночас Москву регулярно атакують безпілотники, а столичні аеропорти все частіше зачиняються. Проте ніхто з опитаних жителів столиці не згадав цього і не поскаржився на те, що війна якось впливає на їхні цивільні життя.

Читайте також: Москву постійно атакують. Данілов: Росіяни мають страждати, хай побачать, що таке війна

Мілана Головань
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