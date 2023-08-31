На YouTube-каналі російського опозиційного блогера Даніїла О'рейна вийшов ролик, в якому жителі Москви розповіли, що вони думають про регулярні атаки дронів на російську столицю. Частину з опитаних цей факт не бентежить, частина думає, що росіяни на це заслуговують.

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35-річний фрилансер Володимир запевняє, що працює у діловому центрі "Москва-сіті", куди останнім часом прилітали безпілотники. На його думку, "Україна має повне право так чинити".

Відповідаючи на запитання блогера, чи бояться москвичі того, що наступного разу безпілотник прилетить до них, деякі відповідають "Ні" або традиційне "Я звичайна людина і не заслуговую на це", деякі стверджують, що дійсно побоюються, але "Ми самі винні".

42-річна IT-спеціалістка Ірина пояснює, що росіяни заслужили на атаки дронів тим, що їхня країна – агресор.

"Ми ведемо війну, ми – країна-агресор, відповідно ми також маємо нести покарання, і наші міста мають бути зруйновані, так само як і міста України та інших країн, на які ми напали", – заявила вона.

Згодом ведучий поставив респондентам питання, чи можуть росіяни повпливати якимось чином на те, щоб "більше не прилітало".

Відповіді були такими: "Якщо тільки разом", "Тільки військовим шляхом", "Можемо виступити проти війни колективно, але люди до цього не готові", "Тільки якщо зміниться покоління", "Якщо зміниться влада" та "Нічого тут не зробиш".

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