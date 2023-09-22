Буданов: Росія спотворює історію, але це ми – Київська Русь, і це наші пращури палили Москву
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову для проєкту "Рік. Харківщина" заявив, що під час спроб окупації українських територій Росія керується інструментом підміни реальності, але правда в тому, що "це ми — Київська Русь", і "Це наші пращури палили Москву свого часу".
За його словами, для того, щоб якось вмотивувати російське суспільство окуповувати українські території, Росія штучно вигадує історію для регіонів. Кремль розповідає росіянам, що українські землі — це російські землі, а українська історія — "неправильна".
"Це ми Київська Русь. Звідси все пішло. Це наші пращури й Москву палили свого часу. Русь у ті часи в Константинополь заходила. Нам треба повернути свою історію, а вона ― славетна", – сказав Буданов.
Премʼєра документального фільму Комарова "Рік. Харківщина" відбудеться 29 вересня о 20:30 на телеканалі 1+1.
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