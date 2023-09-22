Буданов: Росія спотворює історію, але це ми – Київська Русь, і це наші пращури палили Москву

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову для проєкту "Рік. Харківщина" заявив, що під час спроб окупації українських територій Росія керується інструментом підміни реальності, але правда в тому, що "це ми — Київська Русь", і "Це наші пращури палили Москву свого часу".

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За його словами, для того, щоб якось вмотивувати російське суспільство окуповувати українські території, Росія штучно вигадує історію для регіонів. Кремль розповідає росіянам, що українські землі — це російські землі, а українська історія — "неправильна".

"Це ми Київська Русь. Звідси все пішло. Це наші пращури й Москву палили свого часу. Русь у ті часи в Константинополь заходила. Нам треба повернути свою історію, а вона ― славетна", – сказав Буданов.

Премʼєра документального фільму Комарова "Рік. Харківщина" відбудеться 29 вересня о 20:30 на телеканалі 1+1.

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