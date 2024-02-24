Буданов: Россия планирует сорвать стабильную систему поставок оружия, есть разработки
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия разрабатывает планы по срыву стабильной системы поставок западных вооружений Украине. Об этом он сообщил в интервью The Telegraph.
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По его словам, Украине четко известны планы РФ по дестабилизации поставок оружия, но все предыдущие попытки были "разгромлены".
"Разрабатывают планы. Несколько раз пытались пробовать, но безуспешно. В случае принятия политического решения на ведение подобных действий они будут готовы", — сказал Буданов.
Он считает, что у врага не получится реализовать подобную задумку, так как специальные службы западных стран также активно работают.
- 14 декабря 2023 года Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году. Возможно, к концу 2024 года Россия будет корректировать планы относительно войны, но пока такого нет, заверил начальник ГУР.
- 25 декабря Буданов заявил, что Россия никогда не сможет уничтожить Украину. 2024-й, по его прогнозам, в первую очередь станет "годом продолжения борьбы".
- Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона частично согласился со словами начальника Буданова о наступлении россиян, которое угасает. По словам Евлаша, врагу уже сейчас не хватает средств и сил, чтобы продвигаться дальше на линии столкновения.
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