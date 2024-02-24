Буданов: Россия планирует сорвать стабильную систему поставок оружия, есть разработки

Буданов заявил, что специальные службы западных стран также работают, а поэтому реализовать свои планы РФ будет достаточно сложно

Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия разрабатывает планы по срыву стабильной системы поставок западных вооружений Украине. Об этом он сообщил в интервью The Telegraph.

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По его словам, Украине четко известны планы РФ по дестабилизации поставок оружия, но все предыдущие попытки были "разгромлены".

"Разрабатывают планы. Несколько раз пытались пробовать, но безуспешно. В случае принятия политического решения на ведение подобных действий они будут готовы", — сказал Буданов.

Он считает, что у врага не получится реализовать подобную задумку, так как специальные службы западных стран также активно работают.

14 декабря 2023 года Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году. Возможно, к концу 2024 года Россия будет корректировать планы относительно войны, но пока такого нет, заверил начальник ГУР.

25 декабря Буданов заявил, что Россия никогда не сможет уничтожить Украину. 2024-й, по его прогнозам, в первую очередь станет "годом продолжения борьбы".

Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона частично согласился со словами начальника Буданова о наступлении россиян, которое угасает. По словам Евлаша, врагу уже сейчас не хватает средств и сил, чтобы продвигаться дальше на линии столкновения.

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