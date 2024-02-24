Буданов: Росія планує зірвати стабільну систему постачання зброї, є розробки

Буданов заявив, що спеціальні служби західних країн також працюють, а тому реалізувати свої плани РФ буде досить складно

Кирило Буданов (Фото: скріншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія розробляє плани щодо зриву стабільної системи постачання західних озброєнь Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю The Telegraph.

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За його словами, Україні чітко відомі плани РФ щодо дестабілізації постачання зброї, але всі попередні спроби були "розгромлені".

"Розробляють плани. Кілька разів намагалися спробувати, але безуспішно. У разі ухвалення політичного рішення на ведення подібних дій вони будуть готові", – сказав Буданов.

Він вважає, що ворогу не вдасться реалізувати подібний задум, оскільки спеціальні служби західних країн також активно працюють.

14 грудня 2023 року Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Можливо, до кінця 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але поки що такого немає, запевнив начальник ГУР.

25 грудня Буданов заявив, що Росія ніколи не зможе знищити Україну. 2024-й, за його прогнозами, насамперед стане "роком продовження боротьби".

Спікер Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону частково погодився зі словами начальника Буданова про згасаючий наступ росіян. За словами Євлаша, ворогові вже зараз не вистачає засобів та сил, щоб просуватися далі на лінії зіткнення.

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