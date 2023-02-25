Буданов: Россияне не тупые, они все планировали. Киев был бы взят в случае успеха десанта

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в случае успеха десанта россияне бы захватили Киев. Об этом он сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения.

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По его словам, 23 февраля 2022 года около 15:00 он доложил президенту Владимиру Зеленскому о том, что 24 февраля около 04:00 начнется полномасштабная война.

Он отметил, что россиянам нужно было создать картинку массированного наступления и безальтернативности поражения Украины.

"Почему говорят, что россияне тупые, не понимали, что будет война, они не брали топливозаправщики? Это все правда, но правда совсем другая. Дело в том, что они рассчитывали не позднее третьих суток, все это было им не нужно", — сказал разведчик.

Буданов заявил, что ключевой задачей Украины была задержка высадки десанта на аэродроме в Гостомеле, где артиллерия взяла под контроль оккупантов, а поэтому их замысел в первые сутки провалился.

Глава ГУР подчеркнул, что противник планировал быстро высадить десант и войти в Киев, подняв флаг над Банковой не позже чем на третьи сутки.

"Это был вообще единственный план. Поскольку, по их мнению, руководство страны должно было сбежать. Если нет — его бы уничтожили. И не позже, чем на 10 сутки погасить точечное сопротивление. Если бы высадка десанта удалась, то Киев, скорее всего, был бы взят", — говорит Буданов.

Ранее он сказал, что Россия хочет закончить войну против Украины как можно скорее.

Буданов назвал три главных поражения и три победы Украины в войне против России.

Также он заявил, что решающие бои в войне РФ против Украины будут в середине-конце весны.

Разведчик заявил, что оборона Бахмута сдерживает россиян и наносит им катастрофические потери.

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Дмитро Гриниченко

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