Буданов: Украина не может самостоятельно вернуть Россию в международную изоляцию

Начальник ГУР отметил, что разведка уже просчитывает способы противодействия этому, но признал, что это трудно

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина не может самостоятельно вернуть РФ в международную изоляцию, из которой стране-агрессору удалось выйти. Об этом военачальник рассказал в интервью ресурсу Апостроф TV.

Буданов подтвердил, что позиции России сейчас усилились. По его словам, участие Владимира Путина во встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске и визит диктатора в Китай является "констатацией выхода из международной изоляции".

"Конечно, они [россияне] приложили максимум усилий, чтобы это произошло – и можно только аплодировать тому, как системно они смогли преодолеть и выйти из международной изоляции... Я умею аплодировать любому. Если кто-то делает что-то красивое – это надо признавать", – рассказал начальник ГУР.

Он отметил, что разведка уже просчитывает способы противодействия этому, но признал, что это трудно.

"Знаете, сами вернуть их в международную изоляцию мы не сможем – это просто факт", – подытожил руководитель разведки.