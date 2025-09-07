Буданов: Україна не може самостійно повернути Росію до міжнародної ізоляції

Начальник ГУР зауважив, що розвідка вже прораховує способи протидії цьому, але визнав, що це важко

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна не може самостійно повернути РФ до міжнародної ізоляції, з якої країні-агресору вдалося вийти. Про це воєначальник розповів в інтерв'ю ресурсу Апостроф TV.

Буданов підтвердив, що позиції Росії зараз посилились. За його словами, участь Володимира Путіна у зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці й візит диктатора до Китаю є "констатацією виходу з міжнародної ізоляції".

"Звичайно, вони [росіяни] приклали максимум зусиль, щоб це сталося – і можна тільки аплодувати тому, як системно вони змогли подолати і вийти з міжнародної ізоляції... Я вмію аплодувати будь-кому. Якщо хтось робить щось гарне – це треба визнавати", – розповів начальник ГУР.

Він зауважив, що розвідка вже прораховує способи протидії цьому, але визнав, що це важко.

"Знаєте, самі повернути їх в міжнародну ізоляцію ми не зможемо – це просто факт", – підсумував керівник розвідки.