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Буданов: В 2014-м мы полностью проиграли информационную войну, а теперь проигрывает Россия

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 12:55
Буданов: В 2014-м мы полностью проиграли информационную войну, а теперь проигрывает Россия - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот по видео)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина сделала выводы с 2014 года и побеждает Россию в информационной войне. Он отметил, что Украина задает тренд миру по поводу того, как вести войну. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

По словам Буданова, в наши дни "босс разведчиков" не может оставаться в тени.

"И все последующие войны будут выглядеть так. В любой стране мира. Можно сказать, что мы здесь задаем тренд", – сказал он.

По мнению Буданова, Украина сделала выводы с 2014-го о необходимости "донести свое сообщение".

"Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году. А войну, начавшуюся [в 2022-м] – мы здесь начали совсем по-другому. И сейчас россияне проигрывают информационное сражение", – сказал Буданов.

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Артём Джерипа
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