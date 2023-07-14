Буданов: В 2014-м мы полностью проиграли информационную войну, а теперь проигрывает Россия
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина сделала выводы с 2014 года и побеждает Россию в информационной войне. Он отметил, что Украина задает тренд миру по поводу того, как вести войну. Об этом он рассказал в интервью Reuters.
По словам Буданова, в наши дни "босс разведчиков" не может оставаться в тени.
"И все последующие войны будут выглядеть так. В любой стране мира. Можно сказать, что мы здесь задаем тренд", – сказал он.
По мнению Буданова, Украина сделала выводы с 2014-го о необходимости "донести свое сообщение".
"Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году. А войну, начавшуюся [в 2022-м] – мы здесь начали совсем по-другому. И сейчас россияне проигрывают информационное сражение", – сказал Буданов.
- Буданов ответил на сравнение украинской спецслужбы с израильским МОССАД, отметив, что Украина уже ликвидирует своих врагов.
- Глава ГУР заявил, что его ведомство имеет источники "в ближайших кабинетах" к российскому диктатору Путину.
- Ранее Буданов сообщил, что "уменьшается" угроза российского теракта на временно оккупированной Запорожской АЭС.
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