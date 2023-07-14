Буданов: У 2014-му ми повністю програли інформаційну війну, а тепер її програє Росія

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна зробила висновки з 2014 року та перемагає Росію в інформаційній війні зараз. Він зауважив, що Україна задає тренд світу щодо того, як вести війну. Про це він розповів в інтерв'ю Reuters.

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За словами Буданова, у наші дні "бос розвідників" не може залишатись у тіні.

"І всі наступні війни будуть виглядати так. У будь-якій країні світу. Можна сказати, що ми тут задаємо тренд", – сказав він.

На думку Буданова, Україна зробила висновки з 2014 року про необхідність "донести своє повідомлення".

"Інформаційну війну ми повністю програли у 2014 році. А війну, яка почалася [у 2022-му] – ми тут почали зовсім по-іншому. І зараз росіяни програють інформаційну битву", – сказав Буданов.

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