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Буданов: Война будет идти в разной форме всю жизнь, если не выйти на границы 1991 года

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 14:46
Буданов: Война будет идти в разной форме всю жизнь, если не выйти на границы 1991 года - Фото
Кирилл Буданов (Фото: EPA)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что война РФ против Украины будет продолжаться "всю жизнь", если не выйти на границы 1991 года. Об этом он сообщил на форуме YES.

По его словам, для него победой в войне является возвращение всех украинских территорий. 

"Другого варианта завершения этой войны не существует. Без этого конфликт будет в той или иной форме вообще всю жизнь, потому что пограничные стычки никогда не остановятся. Обмен ракетными ударами, ударами беспилотников будет продолжаться", — сказал Буданов.

Он отметил, что окончание войны — это возвращение к международно признанным границам Украины и мирового порядка, который выстраивался после Второй мировой войны. 

"Если гипотетически что-нибудь произойдет иначе, то это будет сигнал для всех, что в любой точке мира абсолютно террористическими способами можно менять как миропорядок, так и жизнь в целом. А я думаю, что это может очень плохо закончиться — и не только для Украины", — резюмировал разведчик. 

  • Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там – тем лучше.
  • По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.
  • Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

Читайте также: Буданов стал самым молодым генерал-лейтенантом в Украине. Зеленский повысил начальника ГУР 

Дмитрий Гриниченко
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